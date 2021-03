La Stampa: "Juve, l'uscita dalla Champions è un disastro economico: tagli in arrivo"

La Stampa fa notare come l'eliminazione dalla Champions costi cara alla Juventus: immediato crollo del titolo in Borsa (-8%), mancati ricavi nella competizione più ricca (solo i quarti valevano 10,5 mln e in caso di vittoria avrebbe potuto garantire 130 mln di premi Uefa) e possibili effetti collaterali su sponsor e marketing. I campioni d'Italia devono valutare come agire: alzare i ricavi attualmente è impossibile, nell'ultima relazione semestrale si sottolineavano possibili "operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori" per fare cassa e attorno al destino di CR7 - il pezzo più pregiato e caro di contratto - ruotano molti ragionamenti di queste ore.