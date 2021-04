La Stampa: "La metamorfosi. Juve old style e torna la vittoria. Chiesa ancora il migliore"

"La metamorfosi. Juve old style e torna la vittoria. Chiesa ancora il migliore". Questo il titolo che La Stampa dedica stamattina in edicola ai bianconeri. La squadra di Pirlo conquista 3 punti e si ribella alle critiche, scaccia le streghe e mette le radici in zona Champions con una metamorfosi nettissima rispetto alle ultime uscite anche nell'approccio. Torna la coppia gol Ronaldo-Dyabala e tornano le soddisfazioni per la Juventus con Chiesa ancora una volta il migliore dei suoi. Neanche il rigore di Insigne riesce a modificare il destino.