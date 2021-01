QN: "La leggenda di Miura: il Samurai del gol in campo a 54 anni"

vedi letture

Persino la CNN si è interessata alla sua storia: il cinquantatreenne Kazuyoshi Miura ha appena firmato il rinnovo di contratto con un club della Serie A giapponese di calcio: "Dunque l'incredibile longevità di Miura - scrive oggi il QN -, giunto alla trentaseiesima stagione da professionista, si specchia perfettamente nella suggestione di un paese per vecchi. Non a caso, in patria Miura è un mito, un eroe nazionale paragonato ai lottatori di sumo, quelli che si rifilano tremendi spintoni ostentando le loro enormi chiappe all'aria". Ma quanto in là può essere spostato il limite? Questo l'interrogativo che si pone il quotidiano, al quale è praticamente impossibile attribuire una risposta certa. Intanto Miura, alla CNN, ha fatto sapere che ha deciso di continuare perché pensa "di avere ancora cose da imparare".