QS: "Milan, guardati dagli amici: pericolo Gattuso"

vedi letture

Sfida importante per la Champions ma anche partita del cuore per Gennaro Gattuso. Questa sera a San Siro, il tecnico del Napoli sfida la sua ex squadra in una gara molto importante per il prosieguo del campionato per entrambe le squadre. Questo il titolo nelle pagine interne del quotidiano QS: "Milan, guardati dagli amici: pericolo Gattuso".