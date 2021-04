QS-La Nazione: "Contratti e tecnico, prima Commisso vuole la salvezza della Fiorentina"

Il QS-La Nazione scrive che quando Rocco Commisso tornerà in Italia è, al momento, un aspetto marginale. Perché anche dalla base di New York non c'è un giorno in cui si "dimentichi" di mettersi in contatto con i suoi uomini a Firenze. E il messaggio che arriva è chiaro: concentrati sulla prossima sfida con l'Atalanta, che probabilmente è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento. Per il futuro c'è tempo, nonostante il presidente abbia già le idee chiare sulla Fiorentina che verrà: con i nodi relativi a rinnovi dei contratti, nuovo allenatore e dirigenza da consolidare e, magari, rafforzare sfruttando le peculiarità di tutti.