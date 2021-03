Record - Jorge Jesus allontana l'addio al Benfica. Il Porto prova il recupero di Pepe per la Juve

La prima pagina di Record oggi in edicola è dedicata all'atletica leggera, ma in taglio alto trovano spazio le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Benfica Jorge Jesus, che a proposito delle voci che lo vorrebbero in orbita Flamengo ha così risposto: "Voglio rispettare il contratto che ho con il Benfica". E sugli investimenti in vista della prossima stagione: "Ce ne saranno meno, è normale. In ottica Covid tutti i club spenderanno meno la prossima estate". Spazio poi al Porto in taglio basso con Mbemba, Pepe e Corona che restano in dubbio per la gara di Torino con la Juventus di domani sera, ma viaggeranno comunque con la squadra.