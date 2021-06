Record: "Sporting, Joao Mario quasi preso". Accordo ad un passo con l'Inter

"Joao Mario quasi preso", titola questa mattina in apertura il quotidiano portoghese Record: il riferimento è ovviamente allo Sporting Lisbona, il cui accordo con l'Inter per il trequartista classe '93 sarebbe imminente. Il giocatore è atteso a Lisbona la prossima settimana: Spartak Mosca e Besiktas avrebbero provato a inserirsi nelle scorse settimane, ma i biancoverdi si sono sempre mantenuti in pole per il lusitano.