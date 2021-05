Tuttosport: "Conte e Marotta, grande rivincita e grandi rimpianti"

Juventus-Inter non può che essere una gara particolare, una grande rivincita, per Beppe Marotta e Antonio Conte. Tuttosport analizza il percorso fatto da entrambi che in tempistiche analoghe a quelle con cui era riuscita la rinascita bianconera, sono riusciti a fare lo stesso con l'Inter. Marotta all'Inter ha esportato il modello Juventus, quello imparato a Torino: ordine, divisione dei compiti, responsabilizzazione di tutti, mentalità vincente, maniacale controllo della situazione. Per Conte invece sarebbe perfetto concludere questa stagione con una simbolica vittoria, anche se il fatto di entrare da campione d'Italia nello stadio che lui stesso ha battezzato con il primo scudetto è impagabile, scrive il quotidiano.