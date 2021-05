Tuttosport: "Dybala-Lukaku, il bivio di Paratici. Affare saltato che ha cambiato due stagioni"

Nell'agosto 2019 da Manchester rimbalzava una delle più brutte notizie ricevute da Paratici nel suo decennio juventino: Dybala non aveva trovato l'accordo con lo United e rifiutava il trasferimento, facendo così saltare, ad un passo dalla conclusione, lo scambio con Romelu Lukaku, che alla fine andrà all'Inter. Tuttosport si chiede cosa frullerà nella testa di Paratici quando osserverà in campo stasera il belga, vedendo le sliding doors forse più condizionanti di questi dieci anni. Molto probabilmente li vedremo in campo entrambi, anche se quest'anno il rendimento dell'argentino e del belga non sono per niente paragonabili.