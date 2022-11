Tuttosport: "Il PSG si allontana da Skriniar ma aumenta il pressing su Kalulu"

"Il PSG si allontana da Skriniar ma aumenta il pressing su Kalulu" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il PSG cerca un nuovo difensore centrale e continua a seguire Skriniar, che però appare più vicino al rinnovo con l'Inter. Quel rinnovo che c'è già stato tra Pierre Kalulu e il Milan ma che non ha spento gli entusiasmi dei parigini, che seguono con grande interesse il difensore francese classe 2000: l'interista ha fatto sapere ai francesi di non voler muoversi, ora il primo obiettivo è il milanista: "Kalulu al momento non ha risposto alle sirene di casa (anche se lui è nato e cresciuto nel Lione) e pure il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore".