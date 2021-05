Tuttosport in apertura sul derby d'Italia: "La Juve nella mani di Conte"

"La Juve nella mani di Conte" scrive Tuttosport in apertura sul derby d'Italia. Oggi alle 18 in campo Juventus-Inter. Bianconeri per l'orgoglio e per mantenere vive le speranze di un posto in Champions League. Pirlo alla vigilia: "Ci deve bruciare vedere allo Stadium i nuovi campioni d'Italia". Conte: "Campionato equilibrato ma non per l'Inter". Alle 20.45 il derby romano: "Derby a Roma, Fonseca ai saluti, Inzaghi forse".

Spareggio salvezza - Nel taglio alto c'è spazio per "Spezia-Toro: si salvi chi può". Alle 15 match fondamentale in chiave salvezza: a entrambi la vittoria garantisce la salvezza. Nicola si aggrappa a Belotti dopo lo 0-7 con il Milan. Mazzata per Cairo: perso il lodo con il fondo Blackstone.

La Dea - Alle 15 in campo anche Genoa-Atalanta. "Atalanta, match point Champions" scrive il quotidiano. Qualificazione aritmetica con i 3 punti per Gasperini: sarebbe la 3ª storica qualificazione Champions, una grandissima impresa. Il tecnico carica: "Non distraiamoci proprio ora".

La proposta - "I club di A: 'Tagliamo 2 stipendi". Non solo l'Inter, la Lega di A chiede un sacrificio ai calciatori. Tutti i club intendono avviare una trattativa con il sindacato calciatori per non pagare 2 mensilità e far slittare a dicembre quelle di maggio e giugno.