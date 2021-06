Tuttosport: "Inter, il primo nodo è l'attacco. Solo Lukaku è certo di restare"

vedi letture

"Inter, il primo nodo è l'attacco. Solo Lukaku è certo di restare" scrive Tuttosport. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione l'unica certezza in attacco è Romelu Lukaku. Lui resterà e guiderà la squadra, da capire se al suo fianco ci saranno ancora Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ceduto Hakimi, bisognerà capire cosa ne sarà di Lautaro. L'argentino ha mercato e lo stato dei conti del club di Viale Liberazione non lascia certezze in questo senso. Non viene nemmeno esclusa la possibilità che possa arrivare una richiesta di cessione da parte dello stesso giocatore e a quel punto trattenerlo diverrebbe quantomeno complicato. In caso di addio, Lautaro andrebbe sostituito, e Giacomo Raspadori è uno dei primi nomi in lista (Marotta e Carnevali si incontreranno domani a Rimini). In caso di arrivo dell'attaccante del Sassuolo potrebbe diventare fondamentale il ruolo di Sanchez, una sorta di chioccia per il giovane azzurro.