Tuttosport: "Italia, squadra che vince non si cambia. Solo Florenzi resta fuori"

Tuttosport ricorda come la partita di domani contro la Svizzera potrebbe regalare all'Italia l'accesso già agli ottavi rendendo l'ultima del girone gol Galles alla stregua di una passerella. Florenzi anche ieri ha lavorato a parte per il risentimento muscolare di venerdì, quindi al suo posto ci sarà Di Lorenzo. Tentazione Verratti, ma squadra che vince non si cambia: più possibile l'impiego di Locatelli. E di Chiellini, che probabilmente non rifiaterà.