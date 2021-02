Tuttosport: "Juve, Brady ispira Ronaldo. Anche CR7 punta a vincere fino a 43 anni"

"Juve, Brady ispira Ronaldo. Anche CR7 punta a vincere fino a 43 anni", titola Tuttosport all'indomani del Super Bowl. Al di là dei record riscritti e della leggenda scolpita nella pietra del football Nfl, la grandezza di Tom Brady, 44 anni il prossimo agosto, sta nella capacità di rendere più forte chi ha di fianco, nel cambiarne la mentalità e nel trasformare una buona squadra, come i Tampa Bay Buccaneers di quest’anno, in un gruppo in missione. Brady è riuscito a mettersi al

dito un altro anello di campione al primo anno in una nuova realtà, in un altro sistema di gioco dopo 20 anni nello stesso ambiente, dimostrando di essere lui stesso il valore aggiunto. Brady e Ronaldo sembrano gemelli separati alla nascita e sistemati uno in California, l’altro a Madeira. Proprio come Ronaldo che non pone limiti alla sua carriera, pensa all’ipotesi di restare alla Juventus anche un altro anno oltre il contratto (scade nel 2022 non è impossibile che venga

allungato al 2023) e non molla mai, in nessuna partita di nessuna competizione. Per CR7 è sempre la finale del Super Bowl.