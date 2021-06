Tuttosport: "Juve, Pjanic ha già parlato con Allegri. Il prestito può essere la chiave"

Dopo il ritorno di Allegri, in casa Juve è tornato in auge il nome di Miralem Pjanic: il bosniaco, a detta dell'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe già avuto un contatto telefonico con il tecnico per complimentarsi del ritorno a Torino, e abbozzare una sorta di autocandidatura. La conferma di Koeman sulla panchina del Barcellona non è una buona notizia per Miralem: la valutazione che il Barcellona fa di lui (42 milioni) è inaccessibile per i bianconeri, e dunque si potrebbe ragionare soltanto su un prestito secco. Dalla Spagna sostengono però che non ci sia soltanto la Juventus sulle sue tracce: anche l'Inter, infatti, avrebbe manifestato interesse per l'ex Roma.