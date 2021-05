Tuttosport: "Juve, Zidane torna di moda. Futuro in bianconero o come c.t. della Francia"

vedi letture

Può riaccendersi il sogno Zidane per la Juve. Appare segnato il futuro a Madrid del tecnico, che come riporta l'edizione odierna di Tuttosport ha all'interno del suo contratto una penale che gli consentirebbe di liberarsi in un baleno dalle Merengues. Tre le strade possibili, secondo il quotidiano: un anno sabbatico, la panchina della Francia nel dopo Deschamps, o la Juventus. Zizou torna prepotentemente in corsa per la panchina bianconera, Pirlo rischia di non essere confermato anche in caso di qualificazione alla prossima Champions.