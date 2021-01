Tuttosport: "La Roma si spacca. La squadra contro il licenziamento del team manager"

Roma-Spezia si avvicina ma - scrive Tuttosport - a tener banco a Trigoria è l'allenamento del team manager Gombar. La scelta del club (comunicata con una mail mercoledì sera dal braccio destro dei Friedkin, Williamson) di allontanare il giovane team manager più il global officer Zubiria (al suo posto si valuta Visci, attuale direttore organizzativo e segretario generale dello Spezia), non è piaciuta allo spogliatoio giallorosso. Il semaforo verde, oltre che da Gombar, sembra però sia arrivato soprattutto dallo staff tecnico, non a conoscenza del fatto che ogni federazione, sul tema, decide autonomamente. L'apprezzato basso profilo portato avanti dai Friedkin rischia con il passare delle settimane - nonostante la costante presenza in loco - di trasformarsi in un'assenza di profilo.