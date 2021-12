Ibra alla carica. Gazzetta: "Il futuro? Se vorrà continuare, sarà scontato il prolungamento"

Sulle pagine de La Gazzetta dello sport si fa il punto sulla condizione di Ibrahimovic e sul suo futuro con il Milan. Oggi lo svedese è atteso a Milanello, si è ristabilito durante le vacanze in Svezia e smaltito il sovraccarico al ginocchio, oggi tornerà ad allenarsi. Nei prossimi mesi con la società avverrà un confronto sereno, quando le parti riterranno sia arrivato il momento giusto per sedersi al tavolo: il club conosce il suo impatto in squadra, tecnico ed emotivo, e se Ibra sentirà di poter andare avanti sarà scontato arrivare al prolungamento annuale, senza troppe discussioni intorno alla cifra alla voce guadagni