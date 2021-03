Il grande ritorno di Mertens. Il Mattino: "Con lui in campo è un altro Napoli"

vedi letture

Secondo Il Mattino, se Dries Mertens si è fatto di nuovo male alla caviglia è perché pur di essere ultime nella finale di Supercoppa con la Juventus aveva forse sottovalutato i suoi tempi di recupero. Il gol di ieri al Benevento, arrivato alla 250esima gara in A, è il 130esimo: il belga non segnava in campionato dal 29 novembre e l'ultima rete è dal 3 dicembre, all'Az Alkmaar in Europa League. Dries è tornato - si legge -, mancava la sua capacità di fare gruppo: questione di età, carattere e... senso del gol. Quindici sfide senza di lui hanno fatto scivolare il Napoli dal secondo posto prima del fatidico match con l'Inter: sino ad allora la media-punti era di 2,2 a partita, senza Mertens di 1,48.