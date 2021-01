Il Corriere della Sera: "Pirlo non fa autocritica ma la Supercoppa rischia di aprire la crisi"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Pirlo non fa autocritica ma la Supercoppa rischia di aprire la crisi". Il tecnico non ha fatto una piega nemmeno nella serata peggiore del decennio juventino scaricando le colpe sui giocatori. Non può passare inosservata la mancanza di assunzione di colpe da parte dell'allenatore neofita, ma evidentemente se lo può permettere. Con 236 milioni lordi di monte ingaggi, un debito finanziario di 385 milioni netti e con una Champions League che manca dal 1996 aprire una crisi di identità e risultati profonda può essere pericoloso. La Supercoppa darà delle risposte.