Il Corriere dello Sport: "Pirlo, inizia la rincorsa. Ma la Juve non può più sbagliare"

Il giudizio sulla Juventus è sempre molto critico, scrive il Corriere dello Sport. Un anno fa era al comando ma pareva che dovesse retrocedere, figuriamoci ora che deve inseguire, che non è riuscita ancora a trovare un suo equilibrio, che, se è vero che non sbaglia due partite di fila, ne sbaglia più del lecito. I bianconeri non possono più sbagliare, soprattutto con le squadre medio basse e devono sperare che le altre rallentino. Anche se il campionato-Covid ha cancellato la squadra materasso, per risalire bisogna trattare così ogni avversaria. A meno di un tracollo senza precedenti (fuori dalla Champions coppa e dalla Champions piazzamento, squadra allo sbando), e forse anche con questo, il debuttante e assoluto Andrea Pirlo potrà contare su un altro anno. E quindi può lavorare con tranquillità. La Juve deve salire su un Frecciarossa senza fermate intermedie se vuole riproporsi come candidata allo scudetto.