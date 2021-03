Il QS: "Cinismo e solidità contro una bella Atalanta: l'Inter si cuce addosso metà scudetto"

"Cinismo e solidità contro una bella Atalanta: l'Inter si cuce addosso metà scudetto", si legge stamane sul QS. Ieri sera all'Inter è servito il piedone di Skriniar per decidere la ruvida sfida tra i due attacchi più prolifici della Serie A: premiato il cinismo e la solidità dell'Inter, che piega a fatica una bella Atalanta. Il settimo successo di fila è il modo migliore per festeggiare i 113 anni del club, ma la gara è stata in equilibrio fino all'ultimo secondo e questo dà ancora più valore al successo ottenuto dall'Inter, che ora può vedere la strada verso lo scudetto in discesa. Ora acchiapparla non sarà semplice.