Il QS: "In Lega rientra il caso Dazn. Ma ora preoccupano le linee internet degli italiani"

"In Lega rientra il caso Dazn. Ma ora preoccupano le linee internet degli italiani", scrive stamane il QS. Se qualcosa può andare storto lo farà, la Legge di Murphy non perdona. Dazn è stato vittima di un blackout al pari di quei tifosi che non hanno potuto vedere la partita. La Lega di Serie A si dice profondamente dispiaciuta, ma appurato l'origine del problema l'allarme è rientrato. Ma qual è il livello di performance delle linee del Paese? Se a casa internet va pianissimo, con chi te la prendi se non il fornitore del servizio? Il 20% delle linee italiane sono vecchie e viaggiano su rame. 200 comuni italiani non hanno segnale, nemmeno per il cellulare. La strada è lunga, lunghissima, ed il pallone non è domani, è oggi.