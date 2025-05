"Il patto!" Il Mattino: "Conte-De Laurentiis, il tandem vincente per puntare all'Europa"

L'apertura de Il Mattino sottolinea un'alleanza strategica tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore Antonio Conte. Il titolo "Il patto! Conte-De Laurentiis, il tandem vincente per puntare all'Europa" evidenzia la fiducia riposta in questa collaborazione per riportare il club partenopeo ai vertici del calcio continentale.

L'articolo suggerisce che l'unione di un presidente ambizioso e un allenatore di comprovata esperienza possa rappresentare la formula giusta per raggiungere obiettivi europei significativi. Resta da vedere come si concretizzerà questo "patto" sul campo e quali risultati porterà al Napoli nella prossima stagione.