Il Real supera l'Atalanta. Tuttosport: "Servirà un mezzo miracolo per passare il turno"

Dopo l'uno a zero di ieri del Real al Gewiss Stadium, maturato tra mille polemiche, all'Atalanta servirà un mezzo miracolo per ribaltare il risultato nel match di ritorno. È questa l'osservazione che fa l'edizione odierna di Tuttosport, che ritorna poi sull'episodio più controverso della partita, ovvero il rosso a Remo Freuler: il quotidiano evidenzia come lo svizzero non fosse, al momento dell'impatto con Mendy, l'ultimo difensore tra il francese e Gollini. Espulsione quindi ingiusta, che produce l'effetto di tagliare le gambe ai bergamaschi, mettendo in discesa la serata delle Merengues. A Madrid servirà tutta un'altra Atalanta per continuare ad alimentare il sogno europeo.