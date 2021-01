Inter fra campo e mercato. Tuttosport: "Eder oppure Gomez, Marotta si affida all'usato sicuro"

vedi letture

"Eder oppure Gomez, Marotta si affida all'usato sicuro". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica ai nerazzurri. Conte vedrà la sua squadra snellita per risparmiare nel monte ingaggi e acquisti low-cost all'insegna dell'esperienza. Conte vuole una variabile tattica in più nella corsa scudetto e, se usciranno Pinamonti ed Eriksen, i profili che piacciono sono quelli di Eder, del Papu Gomez ed infine di Gervinho, ma il Parma è in una situazione delicata di classifica.