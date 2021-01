Inter macchina da gol. La Gazzetta dello Sport: "Con 12 marcatori Conte pensa in grande"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno all'Inter con il titolo seguente: "Con 12 marcatori Conte pensa in grande". Aggrapparsi alla Lu-La è lecito e dovuto vista la sua formidabile efficacia e potenza, ma adesso per Conte non è più l'unica arma a disposizione visto che ha un'autentica fabbrica del gol della Serie A: 12 giocatori in rete in 18 giornate, 45 gol realizzati con 3 rigori solamente. L'Inter è tornata a pensare da grande perché è nuovamente in grado di giocare da grande e gestire i ritmi del match così come dimostrano le tante rimonte e i 23 gol arrivati nell'ultima mezzora di gioco.