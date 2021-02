Inter, marzo della verità. Corriere dello Sport: "Suning verso la cessione immediata o rinviata di poco"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si occupano del futuro dell'Inter. "Suning verso la cessione immediata o rinviata di poco. Marzo della verità" scrive il quotidiano. Quello di marzo sarà un mese importante, non solo per le scadenze prefissate (sarà obbligatorio non avere debiti scaduti per la licenza UEFA ma esistono dei margini di manovra, la stessa UEFA ha varato delle eccezioni al saldo delle mensilità degli stipendi). La sensazione è che si vada verso una cessione del club da parte di Suning. La trattativa con BC Partners procede. La distanza resta ma si fa largo l'opzione di un ingresso soft del fondo inglese, che è l'unica offerta concreta nelle mani del colosso di Nanchino, attraverso un immediato aumento di capitale ma con effettivo passaggio di consegne poi da concludere a fine stagione.