Inter, prima la festa e poi il futuro. Corriere della Sera: "Zhang incontrerà Conte dopo la Juve"

Spazio al futuro dell'Inter sulle pagine del Corriere della Sera: "Zhang incontrerà Conte dopo la Juve". Il quadro generale è noto a tutti: austerity, con taglio del costo del lavoro del 10-15%. Bisogna vedere chi accetterà. L'Inter ora festeggerà lo Scudetto, poi penserà al futuro. Il presidente Zhang incontrerà Conte e i dirigenti per programmare il futuro dopo la partita con la Juventus. Lì si capiranno anche le intenzioni del tecnico. Saranno necessarie anche delle cessioni: Joao Mario e Nainggolan potrebbero andare via ancora in prestito (hanno costo del cartellino e ammortamento ancora alto) per essere portati in scadenza.