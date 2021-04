Inter-Verona, moviola de La Gazzetta dello Sport: "Faraoni-Handa, contatto ma fischio dubbio"

"Faraoni-Handa, contatto ma fischio dubbio", si legge su La Gazzetta dello Sport nella moviola della gara tra Inter ed Hellas Verona. A far discutere è l'annullamento della rete del pareggio dell'Hellas Verona: Faraoni salta e colpisce il pallone con la spalla, Handanovic non cerca il pallone ma attende che gli cada tra le braccia dall'alto. Nel momento in cui Faraoni tocca il pallone c'è un leggero tocco con l'avambraccio sulla mano sinistra di Handanovic, ma l'entità non sembra tale da giustificare l'intervento di Abisso. Ma basta perché il VAR non solleciti la review, lasciando al direttore di gara la valutazione dell'episodio.