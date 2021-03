Inzaghi alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan ritroverà la Champions. Che sfida col Man United"

L'ex attaccante del Milan, oggi allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi si è concesso a La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida dei rossoneri al Manchester United. Nonostante stasera non si tratti di Champions, a suo avviso la sfida rimane affascinante e sui favoriti dice: "Non ne esistono in questo tipo di incontri, e se esistono il pronostico conta fino a un certo punto". Inzaghi si rammarica inoltre perché sostiene che la sfida, bellissima, arriva troppo presto e sull'andamento dei rossoneri commenta: "Mi piace molto, sta facendo un campionato strepitoso. Si vede che i ragazzi hanno voglia di correre e sono certo che l'anno prossimo il Milan ritroverà il palcoscenico della Champions".