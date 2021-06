Italia ai quarti di finale di Euro2020, l'apertura di Tuttosport: "Il cuore in gol!"

vedi letture

"Il cuore in gol!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Successo importante per l'Italia di Roberto Mancini che, con due reti nei supplementari di Chiesa e Pessina, ha superato l'Austria staccando il pass per i quarti di finale di Euro2020 dove affronterà la vincente di Belgio-Portogallo.