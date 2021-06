Italia, stasera c'è il Galles. Il Mattino: "Mancini, turnover per vincere"

Ultimo appuntamento del girone per l'Italia di Roberto Mancini a Euro2020. Gli azzurri questa sera affronteranno a Roma il Galles per il primo posto. Il ct dovrebbe effettuare un turnover moderato affidandosi a Belotti in attacco e a Verratti a centrocampo. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Mancini, turnover per vincere".