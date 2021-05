Italia, ventotto convocati. Corriere della Sera: "Mancini lascia a casa Kean"

Il Corriere della Sera sottolinea che nella lista dei 28 convocati di Roberto Mancini non figura Moise Kean, volato in Sardegna sicuro del proprio posto e poi bocciato per la sua indolenza. Escluso anche l'altro 2000 Giacomo Raspadori: un po' perché non al top, un po' perché il ct non l'ha potuto provare. I ballottaggi restano Toloi-Giancluca Mancini e Sensi-Cristante (qui la scelta sarà legata solo alle le condizioni fisiche dell'interista).