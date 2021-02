Keita a Il Secolo XIX: "Non penso al riscatto. Qui sto bene, vedremo al termine della stagione"

"Io al riscatto per ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto". Parola di Keita Baldé, che in un'intervista ai colleghi de Il Secolo XIX ha affermato di non dover convincere nessuno, e di dover rispondere solo ed esclusivamente sul campo. L'ex Monaco ha poi speso parole al miele per l'ambiente blucerchiato: "Sono tutti bravi ragazzi, anche con gli altri dipendenti del club va benissimo, c'è feeling. Mi piace molto questa piazza, sono sereno, tranquillo e spero di continuare così. Però devo pensare al presente, non al futuro, quello si scriverà solo se il presente sarà positivo come è stato finora".