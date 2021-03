Klinsmann a La Gazzetta dello Sport: "Inter, scudetto sicuro. Grande lavoro di Conte"

L'ex Inter Jurgen Klismann ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Inter, scudetto sicuro. Grande lavoro di Conte". Il tedesco ha parlato senza mezzi termini. Pratico, veloce e diretto come sempre: "Davvero mi sta chiedendo se l’Inter vincerà lo scudetto? E perché? Non si è ancora capito?". Klinsmann, commentatore per Espn, ha dichiarato di aver visto tutte le gare dell'Inter e di aver 'avvisato' lo juventino Del Piero già a dicembre: "Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale 'lasciate stare il campionato, è roba nostra'". Ma non solo il 'vantaggio' di non giocare le Coppe per puntare sul campionato: "Il linguaggio del corpo dice tutto, si capisce che c’è un gruppo, che i giocatori non mollano. L’unico rischio può essere il relax". Poi non poteva mancare un elogio a Conte: "Ha fatto un lavoro enorme migliorando i singoli".