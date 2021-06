L'apertura de Il Mattino: "Napoli-Insigne, il contratto e il fantasma di Donnarumma"

C'è spazio per il Napoli in prima pagina su Il Mattino e c'è spazio per il futuro del capitano azzurro Lorenzo Insigne: "Il contratto e il fantasma di Donnarumma". Il quotidiano si concentra sul rinnovo dell'accordo che non arriva e che rischia di trasformare la trattativa in quanto accaduto al Milan con il portiere, che lascerà i rossoneri per le richieste troppo esose del suo procuratore.

Il calcio e poi il buio, i sogni infranti di Seid - A centro pagina si torna sul suicidio del calciatore 20enne che prima di morire ha lasciato una lettera che ha denunciato il razzismo che lo circondava. L'ex dirigente rossonero Filippo Galli, ha dichiarato: "Aveva un sorriso contagioso. Lasciò il Milan senza spiegare".