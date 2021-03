L'apertura de Il Messaggero di questa mattina: "Un'app apre l'Olimpico"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Messaggero, in prima pagina, si occupa della grande svolta tecnologica che il calcio italiano si prepara a sperimentare in vista degli Europei in estate: "Un'app apre l'Olimpico", il titolo. La Figc - si legge - lancia l'applicazione "Mitiga" per il torneo tra Nazionali: tifosi sugli spalti solo se negativi al Covid o vaccinati.