L'apertura de L'Equipe, parla Galtier: "Tre club mi interessano". Garcia al veleno con l'OL

vedi letture

L'Equipe in edicola questa mattina in apertura di prima pagina dedica uno spazio per due interviste: una a Rudi Garcia e una a Christophe Galtier. Il primo provoca: "Juninho ha battuto dei calci di punizione contro il suo campo", il secondo annuncia: "Tre club mi interessano". L'ex tecnico della Roma, Garcia, ha lasciato l'OL con l'amaro in bocca, dove non è stato trattenuto, l'altro, Galtier, nuovo campione di Francia con il Lille, ha ritenuto di essere alla fine del ciclo ed ha deciso di andarsene in un momento in cui è molto corteggiato.