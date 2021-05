L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Milan, il premio è Gigio"

vedi letture

"Milan, il premio è Gigio". Questo il titolo in apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Aria di sì per Donnarumma con la Champions League che può dare la scossa al Diavolo. Tante le cose da cambiare: il rinnovo del portiere, i riscatti di Tomori e Brahim Diaz e l'assalto a Vlahovic? Ibrahimovic: campionato finito?

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "La paura fa... 90 (milioni)". Dentro la grande crisi dopo i nove scudetti di fila, restasse fuori dalle prime 4 i ricavi crollerebbero. Gravina avvisa: "Scelgano: Superlega o campionato". Per Pirlo ultime gare: poi in pole Allegri e Zidane. Alta tensione Nedved-Paratici.

Inter - Il quotidiano in edicola dedica uno spazio nel taglio laterale ai nerazzurri con il titolo seguente: "Dieta". Dai giocatori no alla rinuncia degli stipendi. E Conte resta solo per vincere. Il tecnico vorrebbe il salto di qualità rispetto allo scorso anno anche in Europa.

Napoli - C'è spazio anche per i partenopei nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Via allo sprint finale. Poi Gattuso sarà addio". Nonostante gli ottimi risultati che avvicinano la conquista della Champions League, i rapporti tra De Laurentiis e l'ex giocatore del Milan porteranno ad un'inevitabile separazione.