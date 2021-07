L'apertura del Corriere dello Sport: "Dio è italiano". Azzurri in finale, una gioia incontenibile

vedi letture

"Dio è italiano" titola il Corriere dello Sport in apertura. Gli azzurri di Roberto Mancini battono ai rigori la Spagna (5-3) e approdano in finale di Euro 2020 dove domenica affronteranno la vincente tra Danimarca e Inghilterra, in campo questa sera.

Inter - "Inzaghi vuole Keita", titola in taglio basso il quotidiano. Per l'attaccante potrebbe esserci un ritorno in nerazzurro come vice Lautaro. Intanto Hakimi-Psg è ufficiale: per il giocatore contratto fino al 2026.

Lazio - "Inizia l'era Sarri con il ritorno di Felipe", prosegue sempre in taglio basso. I biancocelesti si apprestano a cominciare ufficialmente la nuova stagione col raduno a Formello. Intanto ed è fatta per il ritorno di Felipe Anderson, oggi le visite mediche.