L'apertura del Corriere dello Sport: "Duecento milioni per salvare l'Inter"

vedi letture

"Duecento milioni per salvare l'Inter" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano rilancia l'indiscrezione del Financial Times, secondo il quale urgerebbe liquidità per la gestione del club. Intanto i nerazzurri si preparano a scendere in campo a Firenze: Conte va all'attacco e sceglie Sanchez accanto a Lukaku, mentre Prandelli rischia di perdere Ribery.

Juventus - "Evoluzione Pirlo, è un'altra Juve", si legge invece in taglio alto. Contro la Roma, nel match d'andata, i bianconeri impattarono all'Olimpico per due reti a due: oggi è cambiata l'anima della squadra.

Roma - Di fianco c'è spazio anche per i prossimi avversari dei bianconeri: "Svolta Fonseca, è la sua Roma", titola il quotidiano. Il tecnico portoghese ha la società al suo fianco e punta sui fedelissimi per battere la Vecchia Signora.

Diritti tv - "Media company a rischio, paura della Superlega", si legge in taglio basso. In Lega - riporta il Corriere - slitta il voto sulla cordata guidata da CVC. I fondi irritati per i continui rinvii: temono che Milan, Inter e Juve abbiano come primo obiettivo un torneo europeo.