L'apertura del Corriere dello Sport: "Gattuso-Pirlo, brutto scherzo"

"Gattuso-Pirlo, brutto scherzo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Domani il faccia a faccia tra due vecchi amici in un Napoli-Juventus più decisivo che mai, soprattutto per il futuro del tecnico azzurro. De Laurentiis non ha ancora rinunciato all'idea di riportare a Napoli Rafa Benitez ma vuole attendere l'ultimo test con i bianconeri.

Lo scontro - "Lega, rinvio a ceffoni": scontri, offese, lo sport della maleducazione. Diritti tv: DAZN e Sky chiariscono le loro offerte davanti ai club. Sui fondi è lite Preziosi-Campoccia.

Il caso - "Bonucci minimizza: troppo clamore". Spazio alle parole del difensore della Juventus sul caso Agnelli-Conte. Il centrale bianconero: "Immagini chiare ma non enfatizziamo il caso".

L'anticipo - Oggi torna in campo la Serie A. "Sinisa, con Pippo è sfida salvezza". Il Bologna sfida il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi al Dall'Ara. E Miha è stato dal Papa: "Che emozione incontrarlo".

Campione di tutto - "Bayern mondiale come il Barça di Pep": battuto il Tigres per 1-0 nella finale del Mondiale per Club. Sesto trofeo nel giro di un anno per i bavaresi che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere.

L'intervista - "Italiano: Il segreto? Divertirsi". Parla il tecnico dello Spezia, tra gli allenatori della nuova generazione più stimati e più apprezzati in Italia: "Giocare bene è necessario". E Italiano, con il suo Spezia, lancia la sfida al Milan capolista.