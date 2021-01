L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, c'è Conte per te"

"Juve, c'è Conte per te", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. I bianconeri battono la SPAL in Coppa Italia per quattro reti a zero e raggiungono l'Inter in semifinale: a febbraio il doppio confronto. A segno Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Pirlo: "Che sfida con i nerazzurri". Polemiche su CR7 e Giorgina, a Courmayeur nonostante lo stop agli spostamenti.

Inter-Milan - "Ibra-Lukaku, la rissa ha fatto il giro del mondo", si legge invece in taglio alto. Quasi otto milioni di spettatori su Rai 1 - fa notare il quotidiano - per il derby degli insulti. Zlatan precisa: "Nel mio mondo non c'è posto per il razzismo", e Pogba lo difende. La Procura federale, intanto, potrebbe acquisire le immagini.

Atalanta-Lazio - In taglio centrale c'è spazio anche per l'altra gara disputata ieri: "Il primo gol di Muriqi non basta, la Lazio si elimina da sola". I nerazzurri, in dieci uomini dal cinquantatreesimo per il rosso a Palomino, battono di misura i bianconcelesti (3-2) e volano in semifinale di Coppa Italia.

Napoli - "Gattuso incassa la fiducia", titola il Corriere di spalla. Questa sera c'è Napoli-Spezia: De Laurentiis ha incontrato Rino e la squadra, poi il tweet di conferma del tecnico. Rafa Benitez, però, è sempre alla finestra.

Fiorentina - In taglio basso il quotidiano dedica spazio alla presentazione del neo-acquisto viola Kokorin: "Fiorentina, non sono un bad boy", si legge. Il talento russo: "Ho già pagato tantissimo per certi errori, sarò cattivo solo in campo". E Malcuit: "Che bello ritrovare Callejon".