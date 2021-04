L'apertura del Corriere dello Sport: "Riscatto Milan. Conte, rispondi"

vedi letture

Il Milan torna a vincere in campionato e lo fa ancora in trasferta - tredicesimo successo esterno del campionato - sul campo del Parma. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica a questo l'apertura, ricordando anche che alle 12:30 toccherà all'Inter rispondere nella sfida col Cagliari. "Riscatto Milan. Conte, rispondi", il titolo del quotidiano romano.

Juve, niente Paulo. La Juventus scenderà in campo allo Stadium contro il Genoa, con la solita coppia Morata-Ronaldo in attacco. Niente Paulo Dybala, che partirà dalla panchina, come annunciato da Andrea Pirlo in conferenza stampa. Si sofferma su questo il Corriere dello Sport che in taglio alto titola così: "Dybala non è pronto, il suo sinistro sì".

Il piano UEFA. In vista degli Europei che cominceranno il prossimo mese di giugno la UEFA ha in mente un piano anti-Covid, raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Giocatori vaccinati agli Europei", titola in prima pagina il quotidiano, specificando che il progetto prevedrebbe la vaccinazione obbligatoria per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.