L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma, tutto contro". Tracollo giallorosso a Manchester

"Roma, tutto contro". L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume con questo titolo il tracollo di ieri dei giallorossi, sconfitti dal Manchester United per sei reti a due all'Old Trafford. Veretout, Pau Lopez e Spinazzola escono per infortunio nel primo tempo; Dzeko regala l'illusione del vantaggio, ma le doppiette di Cavani e Bruno Fernandes affossano la squadra di Fonseca.

Inter - "Zhang va sulla strada del Barça", si legge invece in taglio alto. Il presidente nerazzurro - scrive in prima pagina il quotidiano - inserirà stadio e club nello stesso pacchetto per raccogliere fondi come fecero i catalani.

Juventus - Spazio ai bianconeri in taglio basso: "Juve, blitz di Elkann e Agnelli alla Continassa". Intanto arrivano novità sulla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il prossimo 19 maggio: c'è l'ok del governo, si giocherà davanti a quasi 4000 spettatori.