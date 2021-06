L'apertura del Corriere dello Sport su Donnarumma: "Gigio, ecco la verità"

Cosa ha spinto Donnarumma a chiudere col Milan ed aprire il caso dell'estate? Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola stamane: "Gigio, ecco la verità". Vuole andare via per crescere, per evitare l'effetto "arredamento". La scelta è stata di Donnarumma, per la sua voglia di diventare il numero uno al mondo. Non c'entra Raiola, stavolta la scelta è stata di Donnarumma: voleva cambiare per crescere.

Under 21, che peccato! La resa ai supplementari - Taglio centrale dedicato alla Nazionale Under 21, sconfitta per 5 a 3 dal Portogallo ai supplementari. Prima una grande rimonta degli azzurrini, poi l'espulsione di Lovato ad inizio supplementari ed una gara nuovamente in salita. In semifinale vanno i lusitani, che affronteranno la Spagna.

Blitz della Lazio, Sarri è più vicino - Maurizio Sarri ha risolto il suo contratto con la Juventus, incassando 2.5 milioni di euro. Ieri il ds della Lazio Tare era in Toscana a casa del tecnico: accordo in vista sull'ingaggio e sul piano di mercato.