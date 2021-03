L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Riscatto Mondiale"

"Riscatto Mondiale", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Al via il cammino nelle qualificazioni mondiali dell'Italia: contro l'Irlanda del Nord la prima delle tre partite in sette giorni. Immobile guiderà l'attacco, Berardi favorito su Chiesa. Mancini mette in guardia i suoi: "Partiamo bene, è la gara più dura".

Juventus - "Dybala è sul mercato", titola invece il quotidiano in taglio alto. Nedved conferma Pirlo, ma non chiude ad un'eventuale partenza dela Joya: "Ci è mancato, però è chiaro che alla Juve valutiamo ogni opportunità". Categorica anche la presa di posizione su Cristiano Ronaldo: "Non si tocca".

Roma - "Pinto, così non va", si legge di spalla. Giudizio negativo del quotidiano sulle prime scelte del direttore giallorosso, che avrebbero allontanato Allegri, provocando "spiacevoli effetti sulla squadra".

Nazionali - Spazio in taglio centrale ad una panoramica sui risultati delle altre nazionali scese in campo ieri: "Lukaku e Vlahovic a segno, CR7 flop", si legge. I lusitani vincono di misura contro l'Azerbaigian, ma lo juventino rimane a secco. Solo pari per la Francia, crolla invece l'Olanda.