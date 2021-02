L'apertura del QS: "Innamorati da Scudetto"

vedi letture

"Innamorati da Scudetto", questo il titolo d'apertura del QS in edicola questa mattina dopo il successo del Napoli nell'anticipo con la Juventus. Insigne gol con dedica speciale: la Juve cade, il Napoli torna in corsa. Spazio anche per il ko del Milan che crolla contro lo Spezia: la squadra di Pioli oggi rischia il sorpasso in testa alla classifica.