L'apertura di Record: "Pinho distrugge lo Sporting e poi firma con il Benfica"

L'edizione odierna di Record apre in prima pagina con il turno di Copa de Portugal che ha visto il Maritimo eliminare lo Sporting Lisbona capolista in campionato. Un due a zero che non ammette repliche ed a firma di Pinho, che ha realizzato una rete ed un assist. E' stato il regalo di addio da parte dell'attaccante, che ora si trasferirà al Benfica. Lo stesso presidente del Maritimo a fine gara ne ha ufficializzato l'addio. Ed in semifinale di Coppa Pinho potrebbe affrontare con la sua nuova squadra proprio il Maritimo che ha portato avanti ieri sera.